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Євгеній Пригожин загинув — офіційно

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

У росії внаслідок авіакатастрофи 22 серпня у Тверській області загинув власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин. Інформацію підтвердило Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація).

Загинули:

  • Пригожин Євгеній;
  • Пропустін Сергій — бойовик «ПВК Вагнера»;
  • Чекалов Валерій — заступник Пригожина;
  • Уткін Дмитро — засновник «ПВК Вагнера»;
  • Макарян Євгеній — бойовик;
  • Тотмін Олександр — бойовик;
  • Матусєв Микола;
  • Левшин Олексій, командир;
  • Карімов Рустам, другий пілот;
  • Распопова Христина, бортпроводник.

22 серпня у Тверській області розбився літак, що летів із Москви в Петербург. Загинули 10 людей — 7 пасажирів і троє членів екіпажу. Що саме сталося з літаком — невідомо. Майже одразу після інциденту Росавіація повідомила, що на борту був Євгеній Пригожин. Канали, повʼязані із «ПВК», писали, що літак збили.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував це так: «Коли Пригожин зупинився під Москвою, він добровільно підписав собі смертний вирок». Президент США Джо Байден заявив, що не здивований повідомленням про авіатакатстрофу.