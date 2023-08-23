Євгеній Пригожин загинув — офіційно

22 серпня у Тверській області розбився літак, що летів із Москви в Петербург. Загинули 10 людей — 7 пасажирів і троє членів екіпажу. Що саме сталося з літаком — невідомо. Майже одразу після інциденту Росавіація повідомила, що на борту був Євгеній Пригожин. Канали, повʼязані із «ПВК», писали, що літак збили.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував це так: «Коли Пригожин зупинився під Москвою, він добровільно підписав собі смертний вирок». Президент США Джо Байден заявив, що не здивований повідомленням про авіатакатстрофу.