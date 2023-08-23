Євгеній Пригожин загинув — офіційно

У росії внаслідок авіакатастрофи 22 серпня у Тверській області загинув власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин. Інформацію підтвердило Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація).
Загинули:
- Пригожин Євгеній;
- Пропустін Сергій — бойовик «ПВК Вагнера»;
- Чекалов Валерій — заступник Пригожина;
- Уткін Дмитро — засновник «ПВК Вагнера»;
- Макарян Євгеній — бойовик;
- Тотмін Олександр — бойовик;
- Матусєв Микола;
- Левшин Олексій, командир;
- Карімов Рустам, другий пілот;
- Распопова Христина, бортпроводник.
22 серпня у Тверській області розбився літак, що летів із Москви в Петербург. Загинули 10 людей — 7 пасажирів і троє членів екіпажу. Що саме сталося з літаком — невідомо. Майже одразу після інциденту Росавіація повідомила, що на борту був Євгеній Пригожин. Канали, повʼязані із «ПВК», писали, що літак збили.
Радник Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував це так: «Коли Пригожин зупинився під Москвою, він добровільно підписав собі смертний вирок». Президент США Джо Байден заявив, що не здивований повідомленням про авіатакатстрофу.
- Увечері 23 червня Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому таборі найманців — «загинула величезна кількість бійців». Команду про знищення «ПВК Вагнера» нібито дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу. Тоді у відповідь «вагнерівці» взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви, але зупинилися. Наступного дня Пригожин нібито після розмови із Лукашенком заявив, що вони розвертають колони та вертаються в польові табори. Після цього стало відомо, що Пригожин поїде в Білорусь. Там «вагнерівці» поселилися в польових таборах і навіть зареєстрували компанію.