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Слідчий комітет рф офіційно підтвердив загибель Пригожина та Уткіна

Автор:
Софія Телішевська
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Слідчий комітет росії встановив особи всіх 10 загиблих під час аварії літака в Тверській області. Експертиза підтвердила загибель власника та засновника «ПВК Вагнера» — Євгенія Пригожина і Дмитра Уткіна відповідно.

Для цього слідство провело молекулярно-генетичні експертизи.

«Особи всіх 10 загиблих встановлені і відповідають списку, заявленому в польотному листі», — заявила офіційний представник СК рф Світлана Петренко.

  • Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області розбився літак бізнес-класу, що був у власності Євгенія Пригожина. Голова «ПВК Вагнера» і організатор невдалого збройного заколоту в росії був у списку пасажирів. Влада заявила, що семеро пасажирів і троє членів екіпажу літака загинули. Їхні тіла забрали на експертизу і впізнання.
  • Остаточних висновків щодо причин аварії немає. Водночас Слідчий комітет рф порушив кримінальну справу щодо порушення правил безпеки та експлуатації транспортного засобу.