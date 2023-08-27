Слідчий комітет рф офіційно підтвердив загибель Пригожина та Уткіна

Слідчий комітет росії встановив особи всіх 10 загиблих під час аварії літака в Тверській області. Експертиза підтвердила загибель власника та засновника «ПВК Вагнера» — Євгенія Пригожина і Дмитра Уткіна відповідно.
Для цього слідство провело молекулярно-генетичні експертизи.
«Особи всіх 10 загиблих встановлені і відповідають списку, заявленому в польотному листі», — заявила офіційний представник СК рф Світлана Петренко.
- Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області розбився літак бізнес-класу, що був у власності Євгенія Пригожина. Голова «ПВК Вагнера» і організатор невдалого збройного заколоту в росії був у списку пасажирів. Влада заявила, що семеро пасажирів і троє членів екіпажу літака загинули. Їхні тіла забрали на експертизу і впізнання.
- Остаточних висновків щодо причин аварії немає. Водночас Слідчий комітет рф порушив кримінальну справу щодо порушення правил безпеки та експлуатації транспортного засобу.