Слідчий комітет рф офіційно підтвердив загибель Пригожина та Уткіна

Слідчий комітет росії встановив особи всіх 10 загиблих під час аварії літака в Тверській області. Експертиза підтвердила загибель власника та засновника «ПВК Вагнера» — Євгенія Пригожина і Дмитра Уткіна відповідно.

Для цього слідство провело молекулярно-генетичні експертизи.

«Особи всіх 10 загиблих встановлені і відповідають списку, заявленому в польотному листі», — заявила офіційний представник СК рф Світлана Петренко.