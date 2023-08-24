Пентагон: Євгеній Пригожин, найімовірніше, загинув

США вважають, що засновник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин загинув в авіакатастрофі 23 серпня.
Про це на брифінгу 24 серпня заявив представник Пентагону Патрік Райдер.
«Я не збираюся вдаватися в подробиці того, як ми збираємо інформацію, крім того, що наша первісна оцінка, яка заснована на безлічі факторів, полягає в тому, що він, найімовірніше, убитий», — сказав Райдер.
Пентагон наразі не має жодної інформації, яка вказує на те, що літак, у якому був Пригожин, збили ракетою класу «земля — повітря».
Західним спецслужбам може знадобитися певний час, щоб підтвердити смерть Євгенія Пригожина. Про це напередодні заявляв голова Обʼєднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі.
- 22 серпня у Тверській області розбився літак, що летів із Москви в Петербург. Загинули 10 людей — 7 пасажирів і троє членів екіпажу. Що саме сталося з літаком — невідомо. Майже одразу після інциденту Росавіація повідомила, що на борту був Євгеній Пригожин. Канали, повʼязані з «ПВК Вагнера», писали, що літак збили, а сам Пригожин загинув. Слідчий комітет почав розслідування катастрофи за фактом порушення правил безпеки польотів. За даними медіа, Пригожин летів із Малі до Москви літаками Іл із дозаправкою в Дамаску і лише в Москві пересів на свій літак.
- МНС повідомляло, що загинули всі 10 людей на борту, потім Росавіація опублікувала список цих людей — серед них Євгеній Пригожин і співзасновник «ПВК Вагнера» Дмитро Уткін. Офіційно про смерть Пригожина не повідомляли.
- 24 серпня путін уперше прокоментував інцидент із літаком Пригожина. Він висловив співчуття родинам загиблих, а про Пригожина говорив у минулому часі.