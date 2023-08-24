Путін підтвердив загибель Пригожина

Президент рф володимир путін уперше прокоментував і підтвердив загибель керівника «ПВК Вагнера» Євгенія Пригожина.

Про це путін заявив 25 серпня на зустрічі з ватажком «ДНР» Денисом Пушиліним.

Путін висловив співчуття родинам загиблих, а про Пригожина говорив у минулому часі: «Пригожина я знав дуже давно, з початку 1990-х років. Це була людина складної долі, і помилки в нього були серйозні у житті. І досягав він результатів необхідних. І для себе, і коли я його просив про це, для спільної справи, як останніми місяцями. Він був талановитою людиною, талановитим бізнесменом. Працював не лише в нашій країні, і з результатом працював, але й за кордоном, в Африці зокрема. Займався там нафтою, газом, дорогоцінними металами та камінням», — заявив путін.