Суд збільшив заставу заступнику міністра Мінагрополітики Висоцькому і надягнув та нього електронний браслет

Апеляційна палата ВАКС збільшила заставу першому заступнику міністра аграрної політики Тарасу Висоцькому, якого НАБУ підозрює у розтраті понад 62 млн грн на закупівлі продуктів для гуманітарної допомоги.
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Розмір застави збільшили до 4 997 608 грн. Також на Висоцького надягли електронний браслет.
Ухвала Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
- 24 серпня Національне антикорупційне бюро повідомило, що викрило Висоцького та колишнього заступника міністра економіки Олександра Грибана на зловживаннях на 62 мільйони гривень під час закупівлі продуктів для гуманітарної допомоги. Її купували коштом «Укрзалізниці» за завищеними у 2—3 рази цінами через контрольовану фірму-посередницю.
- 31 серпня Вищий антикорупційний суд призначив заставу у 805 тисяч 200 гривень для Висоцького.