Суд обрав запобіжний захід заступнику Мінагрополітики Висоцькому — застава 805 тисяч гривень

Вищий антикорупційний суд призначив заставу у 805 тисяч 200 гривень для заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького, який зловживав на закупівлі продуктів для гуманітарки на 62 мільйони гривень.
Строк дії обов’язків — до 24 жовтня 2023 року. Висоцький повинен внести заставу протягом 5 днів.
Також на Висоцького поклали зобовʼязання:
- прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду;
- не виїжджати з Києва без дозволу;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- не спілкуватись з іншим підозрюваним — заступником Міністра економіки Олександром Грибаном та свідками;
- здати закордонні паспорти та інші документи, які дозволяють перетнути кордон.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила арештувати Висоцького із правом вийти під заставу у 5 мільйонів гривень.
- 24 серпня Національне антикорупційне бюро повідомило, що викрило Висоцького та колишнього заступника міністра економіки Олександра Грибана на зловживаннях на 62 мільйони гривень під час закупки продуктів для гуманітарної допомоги. Її купували коштом «Укрзалізниці» за завишеними у 2—3 рази цінами через контрольовану фірму-посередницю.