Суд обрав запобіжний захід заступнику Мінагрополітики Висоцькому — застава 805 тисяч гривень

Вищий антикорупційний суд призначив заставу у 805 тисяч 200 гривень для заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького, який зловживав на закупівлі продуктів для гуманітарки на 62 мільйони гривень.

Строк дії обов’язків — до 24 жовтня 2023 року. Висоцький повинен внести заставу протягом 5 днів.

Також на Висоцького поклали зобовʼязання:

прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду;

не виїжджати з Києва без дозволу;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

не спілкуватись з іншим підозрюваним — заступником Міністра економіки Олександром Грибаном та свідками;

здати закордонні паспорти та інші документи, які дозволяють перетнути кордон.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила арештувати Висоцького із правом вийти під заставу у 5 мільйонів гривень.