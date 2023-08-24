НАБУ: Високопосадовець з Мінагро зловживав на закупівлі продуктів для гуманітарки — на 62 мільйони

Першого заступника Міністерства аграрної політики Тараса Висоцького та колишнього заступника міністра економіки викрили на зловживаннях на 62 мільйони гривень під час закупки продуктів для гуманітарної допомоги.

Про це 24 серпня повідомило Національне антикорупційне бюро.

Продукти призначалися як гуманітарна допомога для жителів Донецької, Херсонської, Сумської, Запорізької, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської та Полтавської областей і міста Києва.

У березні 2022 року Тарас Висоцький реалізував схему із закупки продуктів для потреб обласних військових адміністрацій за завишеними у 2—3 рази цінами. Купували їх коштом «Укрзалізниці», а ціни завищували через те, що купували польські продукти через контрольовану фірму-посередницю. Через цю оборудку з березня по серпень 2022 року «Укрзалізниця» зазнала збитків на 28,8 мільйона гривень.

Водночас у той же період вони купували продукти з Туреччини через фірму, яка теж була підконтрольна учасникам схеми.

Колишній заступник міністра економіки приховував дані про наявність більш вигідних пропозицій від інших учасників ринку, включно з українськими виробниками, а також схиляв посадовців ОВА до того, щоб вони погодилися купувати продукти у потрібних йому компаній.

Через цю схему з березня по серпень 2022 року «Укрзалізниця» зазнала збитків на 33,7 мільйона гривень. Отримані гроші посадовці виводили на закордонну компанію. Чинному заступнику міністра аграрної політики та колишньому заступнику міністра економіки повідомили про підозру у зловживанні владою.