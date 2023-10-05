У селі Гроза розібрали завали — загинула 51 людина. Упізнали не всіх

Рятувальники розібрали всі завали місцевого кафе і магазину в селі Гроза, куди 5 жовтня о 13:25 влучила російська ракета «Іскандер М». Кількість жертв не змінилася — загинула 51 людина. Ще шестеро людей дістали поранень. Поліція змогла встановити особи 35 загиблих.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Сьогодні мешканці села Гроза в Купʼянському районі зібралися на поминальний обід. Прийшли цілими родинами, деякі з дітьми та старшими людьми. У невеличкий продуктовий магазин, який тут водночас був і місцевим кафе, росіяни влучили дуже точно. Будівлю знищили повністю, разом із людьми», — зазначив він.

За словами Болвінова, упізнати змогли лише 35 людей. Решту тіл доправили до моргу, для ідентифікації доведеться робити аналіз ДНК.

Зараз слідчі й оперативники шукають навідників. Наразі тривають обшуки.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов оголосив на Харківщині триденну жалобу — з 6 до 8 жовтня.

Відомо, що удар стався під час поминального обіду, який в селі влаштували на честь загиблого військового. Синєгубов каже, що всі загиблі були мешканцями села.