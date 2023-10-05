Із Білого дому виселили вівчарку Джо Байдена, який 11 разів кусав людей

Німецька вівчарка президента США Джо Байдена Командор більше не живе у Білому домі після того, як 11 разів кусала співробітників Секретної служби.
Про це повідомляє американська газета The New York Times із посиланням на прессекретаря першої леді Джилл Байден Елізабет Александер.
«Командора нині немає в кампусі Білого дому, поки оцінюються наступні кроки», — заявила пані Александер у своїй заяві й додала, що президент і перша леді «щиро дбають про безпеку тих, хто працює в Білому домі, та тих, хто їх захищає щодня».
Де житиме Командор і коли він може повернутись до Білого дому, поки невідомо.
Усе це сталося за кілька днів після того, як дворічний Командор вкусив ще одного офіцера секретної служби — це вже 11-й епізод «агресивної поведінки» домашніх вихованців президента. Іншого собаку Байдена, Мейджора, раніше також відправили жити подалі від Білого дому — після «інциденту з укусом» співробітника Білого дому.
- Джо Байден у січні 2021 року, після вступу на посаду, привіз із собою в Білий дім двох німецьких вівчарок. Старший пес — Чемп — помер у червні у віці 13 років. Молодший — Мейджор — час від часу кусав людей у Білому домі, тому його відправляли на тренування до будинку Байденів у штаті Делавер, де вони прожили довгий час. Командор прибув до Білого дому у 2021 році, після смерті Чемпа.
- Байден переїхав до Білого дому зі своїми домашніми улюбленцями. Цій традиції слідували багато американських президентів. Дональд Трамп став першим президентом США за понад 100 років, у якого не було домашнього улюбленця в Білому домі. Він пояснював, що не має домашнього улюбленця через брак часу.