Британія: Росія може використовувати морські міни для атак на цивільні судна в Чорному морі

Росія може продовжувати атакувати цивільне судноплавство у Чорному морі, зокрема встановлювати морські міни на підходах до українських портів.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії. Воно пояснило, що оприлюднило цю інформацію, аби запобігти атакам на цивільні судна.

За оцінками Британії, росія прагне атакувати цивільні судна, які прямують через український «гуманітарний коридор», щоб стримати експорт українського зерна. Лондон заявив, що працює з Україною та іншими партнерами, аби підвищити безпеку судноплавства. Росія прагне уникати прямих нападів, щоб у всьому звинувачувати Україну.