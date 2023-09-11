Велика Британія: Росія 24 серпня намагалась атакувати цивільне вантажне судно в порту Чорного моря

Велика Британія звинуватила росію в атаці на цивільне вантажне судно в порту Чорного моря 24 серпня.

Про це 11 вересня заявив премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, цитує Reuters.

Дві ракети «Калібр», які росія запустила з Чорного моря, цілились у вантажне судно, що стояло в порту під ліберійським прапором, однак їх успішно збила ППО.

«Завдяки розсекреченим розвідувальним даним ми знаємо, що 24 серпня російські військові атакували цивільне вантажне судно в Чорному морі кількома ракетами», — заявив Сунак.