Bloomberg: У Туреччині проведуть наступний саміт щодо Української формули миру

Зустріч союзників щодо Української формули миру відбудеться в Туреччині наприкінці жовтня.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Очікується, що саміт проведуть у Стамбулі. Там будуть, зокрема, представники Сполучених Штатів, але Адміністрація президента Джо Байдена ще не визначила, хто саме візьме участь.

Посадовці переконуватимуть країни, які здебільшого залишалися нейтральними у війні рф проти України, як-от Бразилія та Індія, виступити проти Кремля. Союзники розглядають саміт як можливість для України пояснити свою позицію безпосередньо цим країнам.

Союзники також хочуть, щоб Китай брав участь у наступному раунді обговорень Української формули миру, проте поки невідомо, чи Пекін надішле свого представника.

Росію на зустріч не запрошували, як і на попередні зустрічі в Данії та Саудівській Аравії.

Що таке Українська формула миру від президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада 2022 року у виступі перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає:

радіаційна та ядерна безпека з акцентом на відновлення безпеки навколо найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції;

продовольча безпека, у тому числі захист і забезпечення експорту українського зерна до найбідніших країн світу;

енергетична безпека з акцентом на цінові обмеження на російські енергоресурси, а також допомога Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури;

звільнення всіх військовополонених і депортованих, у тому числі військовополонених і дітей, депортованих до росії;

відновлення територіальної цілісності України та підтвердження її кордонів росією відповідно до Статуту ООН, який, за словами Зеленського, «не підлягає обговоренню»;

виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення державного кордону України з росією;

правосуддя і справедливість, включаючи створення спеціального трибуналу для судового переслідування російських воєнних злочинів;

запобігання екоциду — необхідність захисту довкілля з акцентом на розмінування та відновлення водоочисних споруд;

запобігання ескалації конфлікту та побудова архітектури безпеки на євроатлантичному просторі, включаючи гарантії безпеки для України;

підтвердження закінчення війни, включаючи документ, підписаний всіма залученими сторонами.

У серпні на зустрічі в Саудівській Аравії були представники понад 40 держав з Європи, Близького Сходу й Азії, Африки, Північної та Південної Америки, а також посадовці ООН. Вони розглядали мирний план Володимира Зеленського. Він, зокрема, передбачає, що будь-які переговори з рф можуть розпочатися лише після повернення всіх окупованих земель. На зустрічі був і Китай.