Bloomberg: Німеччина передасть Україні додаткові системи ППО для захисту зернових шляхів

Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити поставки зерна від потенційних атак росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, які обізнані з цим питанням.

Берлін відправить одну додаткову систему ППО IRIS-T і понад 10 зенітних установок Gepard, які прикриватимуть вантажі, що прямуватимуть до Румунії. Зброя має прибути в Україну до кінця цього року, наступні системи IRIS-T підуть за нею, щойно їх збудують.

Німецький депутат Маркус Фабер, який є членом Комітету з питань оборони нижньої палати парламенту, підтвердив, що Україна отримає більше систем IRIS-T та установокк Gepard, а також боєприпасів.

«Україна використовуватиме ці підрозділи, наприклад, для кращого захисту своїх зернових портів», — сказав він, не вдаючись до подробиць.