Висадка була на західному узбережжі. Розвідка розповіла деталі операції у Криму

Висадка українських спецпризначенців була на західному узбережжі Криму.
Про це в коментарі «Бабелю» повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
Там відбулося бойове зіткнення з росіянами. Вони переважали за кількістю, однак українські спецпризначенці знищили значну кількість окупантів — ідеться про підрозділи десантних військ, які перебувають на цьому напрямку. Інформацію про кількість вбитих ще уточнюють.
Також, за даними «Бабеля», особливо активну роль в операції відіграв спецпідрозділ розвідки «Артан».
Перед цим Юсов у коментарі медіа заявляв, що втрати є і серед українських спецпризначенців.
- 4 жовтня розвідка повідомила, що українські спецпризначенці знову десантувалися на території Криму і вдарили по окупантах. Відео рейду закінчується кадрами, на яких бійці тримають український прапор і кажуть: «Крим буде українським або безлюдним».
- 24 серпня українські бійці висадились у Криму в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Там вони вступили в бій з підрозділами окупанта — у росіян є втрати як серед особового складу, так і в техніці. Також у Криму знову замайорів український прапор — уперше після квітня 2014 року.