Українські бійці висадились у Криму — там триває спецоперація

У рамках спецоперації українські бійці висадились у Криму й досягли поставлених цілей — втрат серед особового складу немає. Спецоперація ще триває.

Про це «Суспільному» повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

«В рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється», — сказав Юсов.

Раніше видання «Крим.Реалії» з посиланням на місцеві пабліки повідомило, що у Криму лунали вибухи.

За словами місцевих мешканців, від 5-ї ранку біля села Маяк на мисі Тарханкут лунали вибухи.

У селі Маяк розташована база 3 радіотехнічного полку радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил росії. Також на Тарханкуті є радіолокаційний вузол РЛК «Небо-М» та РЛС «Каста-2Е2», а по периметру розставлені позиції для ППО.