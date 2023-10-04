Українські спецпризначенці знову десантувались на території Криму — відео

Українські спецпризначенці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу «Тимур» десантувалися на території Кримського півострова.
Про це 4 жовтня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Крім цього, українські військові вдарили по окупантах.
ГУР опублікував відео, з якого можна зрозуміти, що спецпризначенці висаджувалися вночі щонайменше на семи човнах. Відео закінчується кадрами, на яких бійці тримають український прапор і кажуть: «Крим буде українським або безлюдним».
Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Українській правді» заявив, що після виконання завдання група спецпризначенців відійшла, хоча – теж із певними втратами.
«Відбувся бій із російськими окупантами, є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників. На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими», — сказав Юсов.
- 24 серпня 2023 року українські бійці висадились у Криму в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Там вони вступили в бій з підрозділами окупанта — у росіян є втрати як серед особового складу, так і в техніці. Також у Криму знову замайорів український прапор — вперше після квітня 2014 року.
- 11 вересня українська розвідка повідомила, що повернула під свій контроль «вишки Бойка» — це бурові газо- та нафтовидобувні платформи поблизу Криму в Чорному морі. Вишки окупувала росія у 2015 році, а після повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, наприклад, як вертолітні майданчики. Також розміщувала там радіолокаційні станції. Під час операції спецпризначенці захопили трофеї: запас вертолітних боєприпасів і радіолокаційну станцію «Нева», яка може відстежувати рух суден у Чорному морі.