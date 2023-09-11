Україна повернула під свій контроль «вишки Бойка»

У Головному управлінні розвідки повідомляють, що Україна повернула контроль над так званими вишками Бойка — буровими газо- та нафтовидобувними платформами поблизу Криму в Чорному морі.
Їх окупувала росія у 2015 році, а після повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, наприклад, як вертолітні майданчики. Також розміщувала там радіолокаційні станції.
Операцію повернення контролю над «вишками» провели підрозділи ГУР Міноборони. Вони встановили контроль над буровими платформами «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і «Сиваш».
Під час операції спецпризначенці захопили трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некеровані авіаційні ракети) і радіолокаційну станцію «Нева», яка може відстежувати рух суден у Чорному морі.
Операція, скоріше за все, відбувалася в серпні, оскільки ГУР повідомляв про епізод, який стався під час операції. На одному з виходів бійцям на моторних катерах довелося вступити в бій з винищувачем Су-30. Його вдалося збити з ПЗРК. Той бій потрапив на відео.
Епізод стосувався бійця з позивним «Конан», який випав за борт, коли його човен маневрував. На пошук відправили Bayraktar TB2 та додатковий загін. Безпілотник знайшов військового за кілька годин, а човну з допомогою довелося пробиватися крізь щільний вогонь російських винищувачів. Зрештою Конана без втрат забрали. Він провів у воді 12 годин.
- 2 липня 2022 року зʼявилися супутникові знімки, на яких видно, що в Чорному морі горіли бурові платформи, по яких нібито вдарили Сили оборони України.
- 20 червня 2022 року «глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що ЗСУ вдарили по бурових платформах «Чорноморнафтогазу» в Чорному морі. Україна ці звинувачення не коментувала. Наступного дня стало відомо, що окупанти не змогли врятувати всіх людей, які постраждали від удару. Відомо, що на бурових платформах під час удару загалом перебували 109 людей, семеро зникли безвісти, троє отримали опіки й осколкові поранення, 94 людей змогли евакуювати.
- Ці платформи називають «вишками Бойка». У 2011 році журналісти-розслідувачі з проєкту «Наші гроші» викрили корупційну аферу з закупівлею двох бурових нафтових платформ, які через офшорні фірми-прокладки купила державна компанія «Чорноморнафтогаз», заплативши приблизно по $400 мільйонів за кожну. Ця схема стала відома в Україні як «вишки Бойка», оскільки саме Юрій Бойко тоді очолював Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.