Україна повернула під свій контроль «вишки Бойка»

У Головному управлінні розвідки повідомляють, що Україна повернула контроль над так званими вишками Бойка — буровими газо- та нафтовидобувними платформами поблизу Криму в Чорному морі.

Їх окупувала росія у 2015 році, а після повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, наприклад, як вертолітні майданчики. Також розміщувала там радіолокаційні станції.

Операцію повернення контролю над «вишками» провели підрозділи ГУР Міноборони. Вони встановили контроль над буровими платформами «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і «Сиваш».

Під час операції спецпризначенці захопили трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некеровані авіаційні ракети) і радіолокаційну станцію «Нева», яка може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Операція, скоріше за все, відбувалася в серпні, оскільки ГУР повідомляв про епізод, який стався під час операції. На одному з виходів бійцям на моторних катерах довелося вступити в бій з винищувачем Су-30. Його вдалося збити з ПЗРК. Той бій потрапив на відео.

Епізод стосувався бійця з позивним «Конан», який випав за борт, коли його човен маневрував. На пошук відправили Bayraktar TB2 та додатковий загін. Безпілотник знайшов військового за кілька годин, а човну з допомогою довелося пробиватися крізь щільний вогонь російських винищувачів. Зрештою Конана без втрат забрали. Він провів у воді 12 годин.