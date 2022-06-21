У Криму окупанти заявили, що після удару по бурових платформах у Чорному морі вдалося врятувати «не всіх»

У Криму окупанти заявили, що не змогли врятувати всіх людей, які постраждали від удару по бурових платформах у Чорному морі, що стався 20 червня.

Про це заявив радник «голови» Криму олег крючков.

Так, за його словами, у Чорному морі триває пошукова операція, адже окупанти досі сподіваються врятувати ще когось.

На бурових платформах під час удару загалом перебували 109 людей, семеро зникли безвісти, троє отримали опіки й осколкові поранення, 94 людей змогли евакуювати.

«Сенатор» Криму ольга ковітіді заявила, що пожежу на буровій платформі «Чорноморнафтогазу» продовжують гасити, вогонь перекинувся на свердловину.