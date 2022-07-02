У Чорному морі продовжують горіти бурові платформи, по яких нібито вдарили ЗСУ — супутникові знімки

У Чорному морі продовжують горіти бурові платформи, по яких нібито 20 червня вдарила українська армія.

Супутникові знімки опублікував 2 липня головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко.

У коментарях під дописом він уточнив, що установка БК-1 горить стабільно, а самопідйомна плавуча бурова установка сильно димиться (на знімку вона нижче та лівіше).