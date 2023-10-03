ВАКС арештував майно обвинувачених у справі «Роттердам+»

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП і наклала арешт на майно обвинувачених у справі «Роттердам+».

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

Під арештом опинилися:

майно ексголови НКРЕКП Дмитра Вовка:

квартира загальною площею 41,3 кв. м, розташована в Києві;

будинок загальною площею 243,2 кв. м, розташований в Київській області;

майно колишнього гендиректора «ДТЕК Мережі» Івана Гелюха:

квартира загальною площею 81,90 кв. м, розташована в Києві;

квартира загальною площею 72,4 кв. м, розташована в Донецьку.

майно колишнього гендиректора «ДТЕК Східенерго» Бориса Лісового:

квартира загальною площею 97,4 кв. м, розташована в Києві;

будинок загальною площею 219,6 кв. м;

2 земельні ділянки.

Ухвала набирає чинності з моменту проголошення і не може бути окремо оскаржена.

У кінці серпня 2019 року стало відомо про рішення САП закрити справу щодо «Роттердам+» на підставі експертизи, яка нібито не виявила збитків. НАБУ заявило, що це рішення суперечить принципам верховенства права, Апеляційний суд підтвердив обґрунтованість експертизи.

Розслідування першого епізоду у справі «Роттердам+» за підозрою щодо шести фігурантів завершилося у вересні 2022 року. У січні 2023 року Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування другого епізоду за підозрою щодо 15 людей у цій справі.