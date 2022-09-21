ВАКС остаточно закрив справу «Роттердам+»

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) ухвалила остаточне рішення про закриття справи «Роттердам+». Скаргу на закриття цієї справи судом попередньої інстанції там розглядали майже рік.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Там повідомили, що колегія суддів поки лише оголосила своє рішення, а текст рішення разом із аргументацією оприлюднять в понеділок.
Після такого тривалого розгляду скарги на закриття справи у ВАКС заявили, що Центр протидії корупції не є заявником, а сама справа не входить до компетенції суду.
- Формулу «Роттердам+» Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) почала використовувати з квітня 2016 року. Вона встановлювала тариф для теплових електростанцій на базі середньої ціни вугілля за імпортним паритетом за останній рік. Після цього почалося підвищення цін на електроенергію — тариф в Україні був привʼязаний до вартості вугілля на товарних біржах Нідерландів. У березні 2017 року НАБУ почало розслідувати змову під час впровадження формули «Роттердам+». У жовтні 2018 року керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що українці переплатили 15 мільярдів гривень через необґрунтоване застосування цієї формули. Згодом рівень збитків сягнув майже 19 мільярдів.
- У кінці серпня 2019 року стало відомо про рішення САП закрити справу щодо «Роттердам+» на підставі експертизи, яка нібито не виявила збитків. НАБУ заявило, що це рішення суперечить принципам верховенства права, Апеляційний суд підтвердив обґрунтованість експертизи.
- У НАБУ виникли проблеми із САП через їхнє рішення закрити справу, а Офіс генпрокурора відмовлявся змінювати керівника групи прокурорів. В. о. голови САП довелося двічі скасовувати постанову про закриття. 5 травня генпрокурор все ж змінила керівника групи прокурорів у справі «Роттердам+».