Маркетингова агенція з Флориди подала позов на компанію Ілона Маска через назву X

Маркетингова агенція X Social Media подала позов до суду на компанію Ілона Маска X, раніше відому як Twitter. Позивач стверджує, що схожість назв може заплутати споживачів.
Про це пише Reuters.
У позові також ідеться, що агентство використовує назву X Social Media з 2016 року та володіє відповідною федеральною торговою маркою. Компанія заявила, що ребрендинг Twitter вже заплутав їхніх клієнтів і став причиною втрати прибутку.
X Social Media вимагає від компанії Маска припинити використовувати назву X і вимагає також грошової компенсації.
X Social Media із Віндерміру, штат Флорида, — це агентство, яке спеціалізується на судових процесах щодо масових збитків. Його заснували в 2015 році.
- На початку червня стало відомо, що Ілон Маск розглядає варіант перейменувати Twitter на X. Це має стати частиною ребрендингу платформи, яка пропонуватиме більш широкі можливості для користувачів.
- 24 липня соцмережа Twitter офіційно змінила логотип з синьої пташки на чорно-білу літеру X.
- Під час ребрендингу соцмережі Twitter на Х Ілон Маск забрав собі імʼя користувача @x, не заплативши власнику за це.