Ілон Маск забрав собі імʼя користувача @x у Twitter. І не заплатив за це

Власник Twitter Ілон Маск під час ребрендингу соцмережі на Х забрав собі імʼя користувача @x, не заплативши власнику за це.

Про це пише TechCrunch.

Фотограф із Сан-Франциско Джин Ікс Хван працював під нікнеймом @x з 2007 року. Він підтвердив, що компанія, тепер відома як X, заволоділа його обліковим записом без попередження чи фінансової компенсації, сказавши йому, що нікнейм є власністю X.

Чоловік додав, що був готовий подумати про продаж свого нікнейма, але натомість отримав електронний лист із текстом, що @x переходить до компанії. Натомість йому запропонували обрати якість товари від X чи прийти на екскурсію до штаб-квартири X.

Компанія перевела обліковий запис Хвана на новий обліковий запис: «@x12345678998765».

Однобуквені нікнейми здебільшого були створені в перші місяці існування сайту до того, як більшість людей почули про Twitter. Через це компанії купують їх за немалі гроші. Наприклад, користувач під ніком @n сказав, що йому запропонували $50 тисяч за його обліковий запис.