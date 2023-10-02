Данія витратить понад $14 мільйонів на спільну європейську закупівлю боєприпасів для України

Данія виділить 100 мільйонів данських крон ($14,08 мільйона) на спільну закупівлю артилерійських боєприпасів для України в рамках ініціативи Європейського оборонного агентства (EDA). Очікують, що боєприпаси передадуть протягом 2024 року.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Данії.
«Данія у співпраці з низкою інших країн ЄС бере на себе відповідальність за постачання Україні 155-мм боєприпасів для своєї артилерії. Данія сприятиме більшій кількості спільних закупівель боєприпасів і залишається готовою підтримувати Україну в довгостроковій перспективі», — заявив міністр оборони країни Троелс Лунд Поульсен.
- 20 березня країни-члени ЄС домовились закупити для України мільйон боєприпасів калібру 155 мм протягом наступних 12 місяців. 5 травня Рада ЄС схвалила виділення мільярда євро допомоги на закупівлю 155-мм боєприпасів і, за потреби, ракет для України.
- У травні міністр оборони Олексій Резніков розповідав, що Україна в середньому використовує 110 тисяч боєприпасів 155-мм калібру за місяць.
- 6 вересня Європейське оборонне агентство (EDA) підписало перші вісім контрактів з виробниками на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів. Вони стосуються боєприпасів для найбільш поширених самохідних гаубиць, які країни-члени ЄС передали Україні: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.