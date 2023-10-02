Данія витратить понад $14 мільйонів на спільну європейську закупівлю боєприпасів для України

Данія виділить 100 мільйонів данських крон ($14,08 мільйона) на спільну закупівлю артилерійських боєприпасів для України в рамках ініціативи Європейського оборонного агентства (EDA). Очікують, що боєприпаси передадуть протягом 2024 року.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Данії.

«Данія у співпраці з низкою інших країн ЄС бере на себе відповідальність за постачання Україні 155-мм боєприпасів для своєї артилерії. Данія сприятиме більшій кількості спільних закупівель боєприпасів і залишається готовою підтримувати Україну в довгостроковій перспективі», — заявив міністр оборони країни Троелс Лунд Поульсен.