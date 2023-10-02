Україна працює з Конгресом, щоб фінансування Сил оборони не переривалося за жодних умов

Київ працює з Вашингтоном, аби в подальшому не було ситуацій, коли Конгрес ухвалює законопроєкт про тимчасове фінансування уряду без включеного туди пакета допомоги Україні. Він пояснює це можливим шатдауном у США.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Питання у тому, чи те, що сталося у Конгресі США, є одиничним випадком або системним. А думаю, що був [один] випадок. Ми маємо всебічні обговорення з обома частинами Конгресу — республіканцями та демократами. На тлі можливого шатдауну рішення було ухвалене, як було. Ми зараз працюємо з обома сторонами Конгресу, щоб упевнитися, що цього більше не повториться за будь-яких умов», — сказав Кулеба.
За його словами, українська сторона не відчуває, що підтримка з боку США похитнулася.
«США розуміють, що стосується України, більше за саму Україну. Це про стабільність, передбачуваність світу. Я вважаю, що ми знайдемо необхідні рішення», — сказав міністр.
- Увечері 30 вересня Палата представників США проголосувала за проєкт фінансування уряду на 45 днів, щоб уникнути шатдауну. За годину до настання 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада. У цей документ також внесли пункт про 6,152 мільярда доларів на додаткову допомогу Україні. Президент США Джо Байден просив схвалити його, але врешті за кілька годин до крайнього терміну у США ухвалили двопартійну угоду без допомоги Україні.
- Якщо б до півночі 1 жовтня (07:00 за київським часом) тимчасовий бюджет не затвердили, то настав би шатдаун — уряд США частково призупинив би роботу. Це могло сповільнити надходження військової допомоги Україні та підготовку українських пілотів винищувачів F-16, оскільки частину держслужбовців відправили б у вимушену відпустку.