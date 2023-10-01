Премʼєр Великої Британії Ріші Сунак заперечив відправку британських військових в Україну найближчим часом

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заперечив, що найближчим часом британські військові інструктори вирушать в Україну.
Про це пише Reuters.
Раніше міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шеппс заявив в інтервʼю газеті The Sunday Telegraph, що британські війська можуть навчати українців в Україні.
«Те, що міністр оборони говорив, означає, що одного разу в майбутньому ми могли б провести частину цих тренувань в Україні», — сказав Сунак журналістам на початку щорічної конференції Консервативної партії в Манчестері.
«Але це те, що стосується довгострокової перспективи, а не тут і зараз. Британських солдатів не відправлятимуть воювати в поточному конфлікті», — додав він.
- Від початку 2022 року понад 22 тисячі новобранців ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії. Вони здобували воєнні навички, вивчали техніку бою в окопах у місті, медичну підготовку тощо. Програму Interflex та підготовку морської піхоти разом із Великою Британією підтримують Австралія, Канада, Данія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія та Швеція.
- За програмою Op Interflex Велика Британія станом на середину липня підготувала 18 тисяч українських піхотинців-добровольців. У Сполученому Королівстві також готують українських військових Сухопутних сил і моряків.