Спецоперація «Бариня»: російський лейтенант для ГУР вивів у полон 11 військових рф

Головне управління розвідки Міноборони провело вдалу операцію з вербування російського лейтенанта, який за три місяці вмовив здатися в полон 11 військовослужбовців рф.
Про це стало відомо на пресконференції представника ГУР Андрія Юсова і російського лейтинанта Данила Алфьорова, передає Укрінформ.
За словами Юсова, спецоперація мала назву «Бариня». Алфьоров співпрацював з українськими спецслужбами з червня цього року. Переконані ним російські військові здавалися в полон кількома групами. Коли була загроза життю Алфьорова, його евакуювали на підконтрольну Україні територію.
Сам лейтенант розповів, що звʼязався з українською стороною завдяки проєкту «Хочу жить».
«Українська сторона запропонувала мені знайти військовослужбовців рф, які хочуть здатися в полон за програмою «Хочу жить». За період співпраці мені вдалося вивести в полон три групи військових. Після того як мене почали підозрювати, я сказав куратору з «Хочу жить», що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО [Сили спецоперацій], я пройшов всі процедури, передбачені для військових рф, які здалися в полон», — розповів Алфьоров.
- 3 вересня вийшов фільм ГУР «Збиті льотчики росії», у якому російський льотчик розповів деталі спецоперації «Синиця». У ньому російський пілот Мі-8 Максим Кузьмінов розповів, як вирішив перейти на бік України й викрав гелікоптер. Про саму спецоперацію стало відомо 23 серпня. Очільник воєнної розвідки Кирило Буданов тоді розповідав, що на борту були ще дві людини. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти й були вбиті.
- Після спецоперації в ГУР заявили, що кількість військових рф, які хочуть здатися в полон, зросла на 70%.