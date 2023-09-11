ГУР: Після спецоперації з російськими Мі-8 кількість військових рф, охочих здатися в полон, зросла на 70%

Після спецоперації Головного управління розвідки з російським гелікоптером Мі-8, кількість військових рф, охочих здатися в полон, зросла на 70%.

Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Військові, за його словами, звертаються в межах проєкту «Хочу жить».

«Є сильний стрибок по лінії «Хочу жить» зокрема і по інших каналах зв’язку. Після успішної операції «Синиця» з Мі-8 і пілотом, скажімо, збільшилася кількість військовослужбовців армії рф, які розглядають для себе подібний сценарій. Щодо звернення на державний проєкт «Хочу жить» — кількість підскочила приблизно на 70% за день», — заявив Юсов.