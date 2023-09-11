ГУР: Після спецоперації з російськими Мі-8 кількість військових рф, охочих здатися в полон, зросла на 70%

Після спецоперації Головного управління розвідки з російським гелікоптером Мі-8, кількість військових рф, охочих здатися в полон, зросла на 70%.
Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив представник ГУР Андрій Юсов.
Військові, за його словами, звертаються в межах проєкту «Хочу жить».
«Є сильний стрибок по лінії «Хочу жить» зокрема і по інших каналах зв’язку. Після успішної операції «Синиця» з Мі-8 і пілотом, скажімо, збільшилася кількість військовослужбовців армії рф, які розглядають для себе подібний сценарій. Щодо звернення на державний проєкт «Хочу жить» — кількість підскочила приблизно на 70% за день», — заявив Юсов.
- Про те, що в Україні приземлився російський вертоліт, стало відомо 23 серпня. Очільник воєнної розвідки Кирило Буданов тоді розповідав, що, крім пілота, на борту були ще дві людини. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти і були вбиті.
- 3 вересня вийшов фільм ГУР «Збиті льотчики росії», в якому російський льотчик розповів деталі спецоперації «Синиця». У ньому російський пілот Мі-8 Максим Кузьмінов розповів, як вирішив перейти на бік України і викрав гелікоптер.