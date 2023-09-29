Польща й Угорщина не зʼявилися на зустріч щодо експорту українського зерна

Речник Єврокомісії Олоф Гілл розповів, що представники Польщі й Угорщини не прийшли на зустріч координаційної платформи щодо експорту і транзиту української агропродукції.

Про це він сказав на брифінгу.

За його словами, на зустрічі обговорювали план Києва про ліцензування і перевірку чотирьох видів агропродукції.

«Представників Польщі й Угорщини на зустрічі не було. Проте важливо зазначити, що участь не є обовʼязковою, оскільки засідання відбуваються досить часто», — додав речник.

Наступного тижня віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс завітає до Словаччини, зокрема він відвідає прикордонний регіон, щоб оцінити роботу «коридору солідарності».