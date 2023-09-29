Польща й Угорщина не зʼявилися на зустріч щодо експорту українського зерна

Речник Єврокомісії Олоф Гілл розповів, що представники Польщі й Угорщини не прийшли на зустріч координаційної платформи щодо експорту і транзиту української агропродукції.
Про це він сказав на брифінгу.
За його словами, на зустрічі обговорювали план Києва про ліцензування і перевірку чотирьох видів агропродукції.
«Представників Польщі й Угорщини на зустрічі не було. Проте важливо зазначити, що участь не є обовʼязковою, оскільки засідання відбуваються досить часто», — додав речник.
Наступного тижня віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс завітає до Словаччини, зокрема він відвідає прикордонний регіон, щоб оцінити роботу «коридору солідарності».
- Між Польщею та Україною зросла напруга після того, як Варшава продовжила заборону на імпорт української сільгосппродукції, хоча Євросоюз 15 вересня зняв обмеження.
- Окрім Польщі, в односторонньому порядку ембарго на українське зерно продовжили Словаччина й Угорщина. Через це Україна готує позов в арбітраж Світової організації торгівлі.
- 19 вересня Україна на вимогу Єврокомісії змінила правила експорту зерна, а премʼєр Денис Шмигаль запропонував Польщі та Угорщині компроміс.
- 21 вересня міністр аграрної політики України домовився з польським колегою знайти рішення щодо імпорту зерна, яке враховує інтереси обох країн. Зі Словаччиною українська сторона того ж дня домовилася про систему торгівлі зерном.
- 28 вересня Україна і держави ЄС мали зібратися на зустріч у Брюсселі, щоб вирішити зернове питання.