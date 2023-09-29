Вибух на бензосховищі в Нагірному Карабаху: Рятувальники знайшли тіла 170 людей

На місці вибуху бензосховища із пальним у Нагірному Карабаху поблизу траси Степанакерт (Ханкенді) — Аскеран, знайшли рештки 170 загиблих.

Про це повідомляє Служба з надзвичайних ситуацій Нагірного Карабаху.

Тіла, рештки й особисті речі загиблих перевезуть до Вірменії для ДНК-експертизи. Щодо поранених, то стан більшості людей тяжкий чи вкрай тяжкий. 27 вересня повідомляли про 290 поранених, з яких 168 доставили до вірменських медустанов.