Вибух на бензосховищі в Нагірному Карабаху: Рятувальники знайшли тіла 170 людей

На місці вибуху бензосховища із пальним у Нагірному Карабаху поблизу траси Степанакерт (Ханкенді) — Аскеран, знайшли рештки 170 загиблих.
Про це повідомляє Служба з надзвичайних ситуацій Нагірного Карабаху.
Тіла, рештки й особисті речі загиблих перевезуть до Вірменії для ДНК-експертизи. Щодо поранених, то стан більшості людей тяжкий чи вкрай тяжкий. 27 вересня повідомляли про 290 поранених, з яких 168 доставили до вірменських медустанов.
- Вибух на бензосховищі стався 26 вересня, коли люди вишикувалися в чергу, щоб заправити свої автомобілі й залишити Нагірний Карабах. Причини вибуху досі невідомі.
- 29 вересня повідомлялося, що з Нагірного Карабаху вже виїхали 84 770 вірмен. За даними перепису населення за 2015 рік, це половина мешканців регіону.
- За день до цього лідер невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки офіційно оголосив, що НКР припиняє своє існування з 1 січня 2024 року.