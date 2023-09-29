Путін доручив ексголові «ПВК Вагнера» сформувати нові підрозділи для війни в Україні

Президент росії путін доручив колишньому начальнику штабу «ПВК Вагнера» Андрію Трошеву сформувати нові «добровольчі підрозділи» для війни проти України.
Доручення він дав на нараді з Трошевим, пишуть Інтерфакс і «Настоящее время».
«На останній зустрічі ми говорили про те, що ви займетеся формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання, насамперед, звісно, у зоні спеціальної військової операції [...]. Ви самі понад рік воювали в такому підрозділі. Знаєте, що це таке, як це робиться, знаєте про питання, які потрібно завчасно вирішувати, щоб бойова робота йшла найкращим і найуспішнішим чином», — сказав путін.
За даними журналістів, Трошев був начальником штабу «ПВК Вагнера» у Сирії та курував роботу служби безпеки, а під час заколоту Євгенія Пригожина відмовився виступати проти Міноборони рф і передав інформацію у ФСБ. Писали, що Трошев може очолити «вагнерівців», які підписали контракт з Міноборони росії.
- Після невдалого заколоту в росії «ПВК Вагнера» передислокуваласья до Білорусі й після цього в Україні не воювали. У Білорусі в селі Цель Осиповицького району Могильовської області їм облаштували табір. Міноборони Білорусі стверджувало, що вони навчали місцеві війська. Після загибелі в авіакатастрофі ватажка «ПВК Вагнера» Євгенія Пригожина, табір розібрали.
- 27 вересня CNN із посиланням на слова українського військового написало, що «ПВК Вагнера» повернулася під Бахмут. Про «вагнерівців» під Бахмутом напередодні писали російські воєнкори. Їхнє завдання — повернути втрачені позиції.
- У Головному управлінні розвідки «Бабелю» підтвердили, що бійці «ПВК Вагнера» знову зʼявилися під Бахмутом. Проте там кажуть, що це окремі бійці або колишні «вагнерівці», які підписали контракт з Міноборони рф. Зараз такі присутні на різних напрямках.