Президент прийняв вірчі грамоти від послів шести країн та Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та Європейського Союзу.
Також Зеленський з кожним з них поспілкувався про двосторонні відносини, підтримку та спільні виклики й можливості.
«Світ з Україною! Дякуємо за підтримку. Разом працюватимемо заради перемоги та посилення міцного партнерства між нашими країнами», — написав президент.
- 20 вересня в Україні почала роботу нова посол Євросоюзу Катаріна Матернова.
- 20 серпня в Україну приїхав новий посол Франції Гаель Вейсьєр і розпочав свою місію. За два дні після цього послом Словенії в Україні стала Матея Превольшек.
- 6 липня Велика Британія призначила нового посла в Україні. Ним став Мартін Гарріс.