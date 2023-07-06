Послом Великої Британії в Україні призначили Мартіна Гарріса

Велика Британія призначила нового посла в Україні. Ним стане Мартін Гарріс.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Він замінить на посаді Мелінду Сіммонс, яка перейде на іншу дипломатичну посаду.

Гарріс почне виконувати свої обовʼязки у вересні 2023 року.

Гарріс уже працював у Києві з 2003 по 2008 рік, він був заступником голови місії та генеральним консулом.

Із 2017 по 2022 рік він був директором у справах Східної Європи та Центральної Азії в МЗС Великої Британії, у 2014–2017 роках — заступником глави місії у Москві. Перед цим працював послом у Румунії.