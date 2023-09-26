Нічна атака: На Херсонщині та Миколаївщині четверо поранених і значні руйнування

Російські окупанти у ніч проти 26 вересня атакували південні області ракетами й ударними дронами.
Про це пишуть Сили оборони півдня.
По Кисілівці на Херсонщині росіяни завдали ракетного удару з тактичної авіації, імовірно, ракетою Х-59. Четверо цивільних поранені, півтора десятки будинків пошкоджені. У регіоні ППО збила три дрони.
Ракетного удару завдали й по Миколаївщині — по промисловому обʼєкті. Люди не постраждали. В області збили шість дронів.
Ще три дрони ліквідували на Кіровоградщині та десять на Одещині.
- В Одесі під час дронової атаки були влучання у припортову інфраструктуру. Пошкоджені будівля пункту пропуску, складські приміщення, майже 30 вантажівок. Шість фур горіли.
- Загалом уночі 26 вересня російські окупанти запустили по Україні 38 ударних безпілотників типу Shahed. Сили ППО знищили 26 із них.