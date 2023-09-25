Колишнього обласного військкома Дніпра підозрюють у незаконному збагаченні на 8,8 млн гривень

Колишній керівник Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування отримав підозру в незаконному збагаченні (ч. 1 ст. 368-5 КК), за що йому загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, у нього і його родини знайшли майно, вартість якого перевищує їхні законні доходи.

За півтора року повномасштабного вторгнення росії підозрюваний, згідно з висновком Національного агентства з запобігання корупції, придбав активів на понад 8,8 мільйона гривень. Наразі підозрюваний отримав клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.