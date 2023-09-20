Двоє працівників Самбірського військкомату отримали підозри за катування чоловіків

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в катуванні (ч. 2 ст. 127 КК) та незаконному позбавленні волі (ч. 2 ст. 146 КК) двом працівникам Самбірського військкомату. Їм загрожує до 10 років увʼязнення.

Про це повідомляє пресслужба бюро.

Ідеться про заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК, а також військовослужбовця-водія цього відділу. Вони незаконно утримували та катували у приміщенні військкомату двох чоловіків.

Постраждалі — мешканці Харкова та Кривого Рогу, які намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі. Чоловіків затримали прикордонники та відправили до військкомату, щоб їх поставили на військовий облік. Там їх намагалися примусити «добровільно» пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації. Одного з потерпілих утримували у приміщенні військкомату десять днів, а іншого — сім.

У вівторок, 19 вересня, під «наглядом» керівника військовий-водій побив обох чоловіків. Одного з них він бив по тілу і обличчю, погрожуючи зброєю. Відео цього побиття потрапило в соцмережі. Інший чоловік отримав удар по голові.

Військовослужбовців затримали 20 вересня.