Президент Польщі назвав ембарго на українське зерно правильним і виступає за транзитні коридори

Президент Польщі Анджей Дуда назвав рішення свого уряду ввести ембарго на українське зерно правильним і виступає за транзитні коридори, аби продовольство без перешкод потрапляло в інші країни.
Про це пише PAP.
«Я вважаю правильним рішенням те, що польський уряд зберіг заборону на продаж українського зерна на польському ринку. Однак я абсолютно впевнений, що необхідно зробити все, щоб забезпечити максимально можливий транзит», — підкреслив президент.
Дуда знову заявив, що Польща пішла на такі радикальні кроки, аби підтримати своїх фермерів, захистити польський ринок і сільське господарство. За його словами, українське зерно «не дійшло до тих країн, які його потребували», а осіло на польському ринку, обваливши ціни місцевої продукції.
- Суперечки між Польщею та Україною розгорілися після того, як Варшава продовжила заборону на імпорт української сільгосппродукції, дарма що Євросоюз 15 вересня зняв власні обмеження.
- Окрім Польщі, в односторонньому порядку ембарго на українське зерно продовжили Словаччина та Угорщина. Через це Україна готує позов в арбітраж Світової організації торгівлі.
- 19 вересня Україна на вимогу Єврокомісії змінила правила експорту зерна, а премʼєр Денис Шмигаль запропонував Польщі та Угорщині компроміс.
- 21 вересня міністр аграрної політики України домовився з польським колегою знайти рішення щодо імпорту зерна, яке враховує інтереси обох країн. Зі Словаччиною українська сторона у той же день домовилася про систему торгівлі зерном.
- 28 вересня Україна та держави ЄС зберуться на зустріч у Брюсселі, щоб вирішити зернове питання.