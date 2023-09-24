Друге судно з українським зерном прибуло до Туреччини

До Туреччини прибув балкер Aroyat, завантажений 17 600 тоннами українського зерна. Це друге судно, яке пройшло тимчасовим коридором через Чорне море.

За даними Marine Traffic, Aroyat вже пройшов Босфор і прямує до Єгипту.

Вийшов цей балкер із порту «Чорноморськ» 22 вересня.