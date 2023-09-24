Друге судно з українським зерном прибуло до Туреччини

До Туреччини прибув балкер Aroyat, завантажений 17 600 тоннами українського зерна. Це друге судно, яке пройшло тимчасовим коридором через Чорне море.
За даними Marine Traffic, Aroyat вже пройшов Босфор і прямує до Єгипту.
Вийшов цей балкер із порту «Чорноморськ» 22 вересня.
- 10 серпня Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден. На всіх маршрутах зберігається військова загроза та мінна небезпека. Якщо власник або капітан судна офіційно підтвердить готовність до виходу, то судно допустять до маршруту.
- 16 вересня перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів. Серед них було Resilient Africa, завантажене зерном.