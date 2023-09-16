Цивільні судна вперше пройшли тимчасовим коридором у Чорному морі

Перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів. До цього з портів виходили судна, що були заблоковані через війну.

Про це 16 вересня повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Балкери RESILIENT AFRICA та AROYAT зайшли до порту Чорноморськ, де мають завантажити 20 тисяч тонн пшениці для країн Африки й Азії. Судна ходять під прапором Палау, а їхні екіпажі складаються з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту й України.

Раніше цим коридором користувалися судна, яка стояли в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент початку повномасштабного вторгнення росії та не могли з них вийти. Від 15 серпня тимчасовим коридором уже скористалися пʼять суден.