Буданов підтвердив загибель 9 людей під час атаки на штаб російського флоту в Севастополі. Ще 16 поранені

Унаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту рф у Севастополі загинули щонайменше 9 людей, ще 16 поранені.
Про це в коментарі українській службі «Голосу Америки» повідомив начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.
Серед поранених — командувач угруповання генерал-полковник (Олександр) Романчук, він у дуже важкому стані, начальник штабу генерал-лейтенант (Олег) Цеков непритомний.
Олександр Романчук — командувач угруповання російських сил на Запорізькому напрямку, отримав звання генерал-полковника у 2023 році. Генерал-лейтенант Олег Цеков — командир 200 ОМСБр Берегових військ Північного флоту ВМФ рф.
Водночас Буданов не підтвердив повідомлень про імовірну загибель командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова. Про його стан інформації в ГУР наразі немає.
- 22 вересня близько 13:15 Україна завдала удару по штабі Чорноморського флоту рф у Криму, будівля зазнала пошкоджень, виникла пожежа. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив удар і попередив про ймовірність повторної атаки. За пів години після атаки в Севастополі ввімкнули сирени й оголосили евакуацію в низці дитячих та освітніх закладів.
- У росії спершу заявили про одного загиблого військового внаслідок удару по штабі. Однак згодом Міноборони росії уточнило, що військовий зник безвісти, а не загинув.
- 23 вересня Сили спеціальних операцій повідомили, що українська авіація вдарила ракетами по штабі Чорноморського флоту рф, коли там проходила нарада керівників.