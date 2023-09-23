Буданов підтвердив загибель 9 людей під час атаки на штаб російського флоту в Севастополі. Ще 16 поранені

Унаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту рф у Севастополі загинули щонайменше 9 людей, ще 16 поранені.

Про це в коментарі українській службі «Голосу Америки» повідомив начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

Серед поранених — командувач угруповання генерал-полковник (Олександр) Романчук, він у дуже важкому стані, начальник штабу генерал-лейтенант (Олег) Цеков непритомний.

Олександр Романчук — командувач угруповання російських сил на Запорізькому напрямку, отримав звання генерал-полковника у 2023 році. Генерал-лейтенант Олег Цеков — командир 200 ОМСБр Берегових військ Північного флоту ВМФ рф.

Водночас Буданов не підтвердив повідомлень про імовірну загибель командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова. Про його стан інформації в ГУР наразі немає.