Канада запровадила нові санкції проти росії. У списку 42 людини та 21 організація

Канада запровадила нові санкції проти росії — під обмеження потрапили 42 людини та 21 юридична особа.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ країни.

Під санкції потрапили Московський державний інститут міжнародних відносин, Вища школа економіки, Російське географічне товариство і дискусійний клуб «Валдай», на зборах якого виступає путін, «Юнармія», «Молода гвардія Єдиної росії» та «Руху перших», видання «Взгляд» і «Комсомольська правда», Російський інститут стратегічних досліджень та інші компанії й організації.

Також у списку — ректор Інституту міжнародних відносин Анатолій Торкунов, міністр праці та соцзахисту Антон Котяков, керівник Росспівробітництва Євген Примаков, омбудсман з прав дитини в Якутії Туйаара Васильєва, уповноважений з прав дитини в Тюменській області Андрій Степанов, дитячий омбудсман у Ханти-Мансійському автономному окрузі Людмила Нізамова, начальник головного штабу «Юнармії» Микита Нагорний та інші.

На пресконференції премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо казав, що у списку є росіяни, які причетні до депортації українських дітей.