Канада ввела санкції проти дочірніх компаній «Росатома»

Канада запроваджує додаткові санкції проти чотирьох людей та 29 організацій, які мають прямі звʼязки з військово-промисловим комплексом росії, її фінансовим і ядерним секторами.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Підсанкційними в Канаді стали дочірні компанії «Росатома», зокрема ті, що продають російські ядерні технології за кордон.

Канада також наклала санкції на компанії, які розробляють товари як цивільного, так і військового призначення. Серед них — «Промтехнологія», що виробляла зброю для «ПВК Вагнера».

Під канадськими санкціями опинився і полковник ЗС рф, який був командиром 53 зенітно-ракетної бригади, що повʼязана зі збиттям літака Малайзійської авіакомпанії MH17 (17 липня 2014 року) над сходом України.