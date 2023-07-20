Європейський Союз, США та Канада запровадили нові санкції проти росії.

Міністерство фінансів США включило до списків санкцій 18 людей, 95 компаній, а також 14 морських суден.

Зокрема, під обмеження потрапили кілька заступників російських міністрів, колишній міністр фінансів та голова Рахункової палати росії Олексій Кудрін, який наразі є радником з корпоративного розвитку у компанії «Яндекс».

Також санкції наклали на банки «Тінькофф», «Юністрім», «Солідарність», Локо-банк та Петербурзький соціальний комерційний банк, кілька наукових організацій та виробничих центрів, таких як Казанський та Тамбовський порохові заводи.

Свій список санкцій розширила і Канада. Під обмеження потрапили оператори Tele2, МТС, «Мегафон» та «Білайн», банки «Тінькофф» та «Точка», платіжна система «Мир» та сервіс Yandex Pay. Загалом у новому розширенні 39 людей і 25 компаній. Частина з них повʼязана із військово-промисловим комплексом (виробництво безпілотників), а частина — із «ПВК Вагнера» (фігуранти Wagner Group), які діяли в Африці та Україні.

Також уряд Канади наклав обмеження на голову Міносвіти рф Валерія Фалькова, міністра культури рф Ольгу Любимову, режисера Микиту Міхалкова, співаків Філіпа Кіркорова та Шамана, репера Тіматі, продюсера Йосипа Пригожина та співачку Валерію, актора Івана Охлобистіна та інших.