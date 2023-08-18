Канада запровадила нові санкції проти російських урядовців і суддів

Канада запровадила нові санкції проти 15 росіян і трьох російських компаній, заявили в канадському уряді.
У переліку обмежень опинилися високопосадовці російського уряду, чиновники судової системи та слідчого комітету.
Крім того, санкції ввели проти суддів, зокрема, Басманного районного суду в Москві, Хамовницького районного суду, а також Московського міського суду.
- 20 липня Європейський Союз, США та Канада запровадили нові санкції проти росії. Міністерство фінансів США додало до списків санкцій 18 людей, 95 компаній, а також 14 морських суден.