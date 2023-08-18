Канада запровадила нові санкції проти російських урядовців і суддів

Канада запровадила нові санкції проти 15 росіян і трьох російських компаній, заявили в канадському уряді.

У переліку обмежень опинилися високопосадовці російського уряду, чиновники судової системи та слідчого комітету.

Крім того, санкції ввели проти суддів, зокрема, Басманного районного суду в Москві, Хамовницького районного суду, а також Московського міського суду.