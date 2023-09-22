Данія передала Україні 20 танків — 12 з них потребують ремонту

У межах військової допомоги Данія встигла доставити Україні 20 танків Leopard 1A5. Виявилося, що 12 з них потребують ремонту.
Про це пише данський телеканал TV 2, у розпорядженні якого є письмовий брифінг міністра оборони Троелса Лунд Поульсена.
Данія постачає танки Україні разом із Нідерландами й Німеччиною. За модернізацію техніки відповідають німці.
Днями стало відомо, що десять танків, які мали доставити з Німеччини в Україну, вже зношені. Вони зараз стоять у Польщі. З наступного тижня фахівці німецького Міноборони й компанії FFG почнуть ремонтувати танки — українські спеціалісти ще не вміють усувати такі серйозні несправності.
- Данія зняла Leopard 1A5 з експлуатації у 2005 році.
- Данія, Німеччина та Нідерланди в лютому 2023 року домовилися разом передати Україні приблизно 100 танків Leopard 1.
- 19 вересня міністр оборони Троелс Лунд Поульсен сказав, що Данія передасть Україні ще 45 танків — це будуть 15 модернізованих Т-72ЕА, а також 30 Leopard 1.
- Данія вже надала Україні озброєння для ППО і танки Leopard сімейства 1 і 2. Також Данія навчає українських танкістів і пілотів винищувачів. Країна обіцяє в майбутньому передати Україні 19 літаків F-16.
- На танки витратили частину з 5,8 мільярда данських крон ($833 мільйони), які Данія надала Україні минулого тижня. Загальна сума розподілена на три етапи — 4,3 мільярда данських крон ($617 млн) виділені на цей рік, 1,4 мільярда ($209 млн) на 2024 рік та 52 мільйони ($7 млн) на 2025 рік.