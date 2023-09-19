Данія передасть Україні ще 45 танків — це будуть 15 модернізованих Т-72ЕА, а також 30 Leopard 1.

Про це заявив міністр оборони Троелс Лунд Поульсен під час зустрічі на американській військовій базі «Рамштайн» у Німеччині.

За його словами, танки Т-72ЕА можуть бути негайно включені до складу Збройних сил України, тоді як для використання Leopard українським військовим необхідна додаткова підготовка.