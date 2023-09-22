Із порту «Чорноморськ» вийшло ще одне судно з українським зерном

Із порту «Чорноморськ» вийшло друге судно, Aroyat, із 18 тисячами тонн української пшениці.

Про це повідомляє міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, пише Bloomberg.

За інформацією сервісу відстеження руху суден, Aroyat під прапором Палау прямує в Єгипет. Цей корабель слідує за Resilient Africa, який теж завантажив пшеницю в Чорноморську і вже пройшов через Босфор.

Нардеп Олексій Гончаренко опублікував фото Aroyat у Чорному морі.