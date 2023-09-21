У Черкасах на готель упала бойова частина ракети. Кількість поранених зросла до 10, завали розбирають досі

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по готелю в центрі Черкас зросла до 10 людей. На готель впала бойова частина ракети, а не просто уламки від неї.
Наразі рятувальники розбирають завали. Їм уже вдалося врятувати 10 людей, двоє з них перебувають у критичному стані.
Керівник ОВА Ігор Табурець в ефірі телемарафону повідомив, що в будівлі готелю могло перебувати до 23 людей. Залишається ймовірність, що під завалами є люди.
«Ймовірно, завали розбиратимуть і вночі. «Фактично, це ринок центральний. Тут немає жодного військового обʼєкта. Дякуючи богу, це відбулось до 6-ї ранку, тому що о 7-й тут сотні, а то й тисячі людей, які приходять купувати продукти, купувати речі першої необхідності», — заявив у коментарі «Радіо Свобода» міський голова Бондаренко.
За уточненою інформацією, Сили української протиповітряної оборони над територією Черкаської області під час ракетної атаки 21 вересня загалом збили чотири російські ракети.
- Уночі 21 вересня під час першої хвилі ракетного нальоту окупанти атакували Київ, Рівне, Хмельницьку та Львівську області, а також Харків. У районі Києва, за даними КМВА, збили понад 20 ворожих цілей. Другої хвилі атаки зазнали Черкаси й західні області України.
- Повітряні сили повідомили, що окупанти вночі 21 вересня випустили по Україні 43 крилаті ракети, з яких 36 вдалося збити.