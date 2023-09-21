У Черкасах на готель упала бойова частина ракети. Кількість поранених зросла до 10, завали розбирають досі

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по готелю в центрі Черкас зросла до 10 людей. На готель впала бойова частина ракети, а не просто уламки від неї.

Наразі рятувальники розбирають завали. Їм уже вдалося врятувати 10 людей, двоє з них перебувають у критичному стані.

Керівник ОВА Ігор Табурець в ефірі телемарафону повідомив, що в будівлі готелю могло перебувати до 23 людей. Залишається ймовірність, що під завалами є люди.

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«Ймовірно, завали розбиратимуть і вночі. «Фактично, це ринок центральний. Тут немає жодного військового обʼєкта. Дякуючи богу, це відбулось до 6-ї ранку, тому що о 7-й тут сотні, а то й тисячі людей, які приходять купувати продукти, купувати речі першої необхідності», — заявив у коментарі «Радіо Свобода» міський голова Бондаренко.

За уточненою інформацією, Сили української протиповітряної оборони над територією Черкаської області під час ракетної атаки 21 вересня загалом збили чотири російські ракети.