Україна вночі зазнала масованої ракетної атаки росії. Є постраждалі

Російська стратегічні літаки Ту-95МС вночі запустили по Україні групу крилатих ракет Х-101/555/55, а Харків обстріляли балістичними ракетами системи С-300.

Про це повідомили Повітряні сили та голови областей.

Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Київській, Львівській областях, а також у столиці.

У Дрогобич влучили три російські ракети, повідомив голова Львівської ОВА. Дві у промисловий обʼєкт, а одна — у приватний двоповерховий склад. Горять цех і склад, зруйнована триповерхова будівля. Постраждалих, ймовірно, немає.

У столиці в Дарницькому районі постраждали семеро людей, серед яких двоє дітей 18 та 9 років. Їх і ще одну людину госпіталізували. Усі постраждалі з будинку, який розташований поруч із інфраструктурним обʼєктом — на нього впали уламки ракети. Також в районі горить СТО, там пожежники гасять дві автівки. У Шевченківському районі Києва уламки ракети пошкодили газову трубу, але пожежі там немає.

У Харкові щонайменше шість «прильотів». Мер міста повідомляє, що всі вони у Слобідському районі. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється. Є пошкодження інфраструктури. За даними моніторингових груп, по Харкову росіяни стріляли балістичними ракетами С-300. Мер міста повідомив про двох поранених.

У центрі Черкас уламки збитої ракети влучили в обʼєкт цивільної інфраструктури. Там значні руйнування. З-під завалів будівлі готелю врятували людину. Від удару ракети травмовані семеро людей. Ще 10 людей евакуювали.

У Черкасах кількість травмованих зросла до десяти, повідомили в МВС.

У місті Рівне також є «прильоти» російських ракет, заявив керівник ОВА. На місці працюють екстрені служби, деталей поки не розголошують.