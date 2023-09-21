Уночі українська ППО знищила 36 російських крилатих ракет

Уночі проти 21 вересня росіяни випустили по Україні 43 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Вони летіли з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС кількома хвилями і постійно змінювали курс на маршруті.
Українські сили ППО знищили 36 ракет. Удар відбивали зенітні ракетні війська, винищувачі Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони та інші засоби.
- Російська стратегічні літаки Ту-95МС вночі запустили по Україні групу крилатих ракет Х-101/555/55, а Харків обстріляли балістичними ракетами системи С-300. Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Київській, Львівській областях, а також у столиці. Є постраждалі.