Уночі українська ППО знищила 36 російських крилатих ракет

Уночі проти 21 вересня росіяни випустили по Україні 43 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Вони летіли з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС кількома хвилями і постійно змінювали курс на маршруті.

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Українські сили ППО знищили 36 ракет. Удар відбивали зенітні ракетні війська, винищувачі Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони та інші засоби.